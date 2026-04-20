Otobüsün kapısına sıkışan 12 yaşındaki kız çocuğu böyle sürüklendi

Melbourne’de otobüs kapısına sıkışan 12 yaşındaki öğrenci yaklaşık 350 metre sürüklendi; şoförün son anda durmasıyla çocuk hayatta kalırken, ailesi olay sonrası travma yaşadığını açıkladı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi Nathanial, okul yolunda ölümden döndü. Otobüsten indiği sırada şoförün kapıyı kapatmasıyla kolu ve çantası kapıya sıkışan çocuk, şoförün durumu fark etmemesi üzerine hareket eden araçla birlikte sürüklendi.

350 METRE BOYUNCA SÜRÜKLENDİ

Kapıya sıkışan Nathanial, ilk anlarda otobüsle birlikte koşmaya çalıştı ancak hızını koruyamayınca asfalt üzerinde sürüklenmemek için bacaklarını yukarı kaldırmak zorunda kaldı. Eli kapıya sıkışmış haldeyken canını kurtarmak için otobüse tutunan çocuk, yaklaşık 350 metre boyunca sürüklendi.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Görüntülerde, şoförün durumdan habersiz şekilde yoluna devam ettiği ve park halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Olay, şoförün çocuğun sıkıştığını fark edip aracı durdurmasıyla sona erdi.

ANNE: TRAVMA GEÇİRDİ

Nathanial’ın annesi Grace Pan, oğlunun yaşadığı olayın ardından büyük bir travma geçirdiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olgun Kızıltepe
