Arjantin’de ralli faciası: Araç seyircilerin arasına daldı

Arjantin'de ralli faciası: Araç seyircilerin arasına daldı
Arjantin’in Cordoba eyaletinde düzenlenen ralli yarışında yaşanan kaza, organizasyonu trajediye çevirdi. Yarış sırasında kontrolden çıkan bir aracın seyircilerin bulunduğu alana savrulması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Olayın ardından yarışlar durdurulurken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI, SEYİRCİLER ÇARPTI 

İlk belirlemelere göre, yarışa katılan bir otomobil virajda kontrolünü kaybederek defalarca takla attı ve seyircilerin bulunduğu alana savruldu. Kazada 25 yaşındaki bir izleyici hayatını kaybederken, yaralananların da olduğu bildirildi.

YARIŞLAR DURDURULDU 

Kazanın ardından organizasyon yetkilileri güvenlik gerekçesiyle yarışları durdurma kararı aldı. Olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücü hatası, teknik arıza ya da dış etkenlerin kazaya yol açıp açmadığını araştırıyor.

Elif Yeşil
