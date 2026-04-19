Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde tarihi bir zirveye dönüştü. Kudüs’te gerçekleşen resmi görüşmede Başbakan Binyamin Netanyahu, Milei'yi "İsrail'in en büyük dostu" diyerek kucakladı. İki liderin kameralara yansıyan samimi görüntüleri ve birbirlerine "dostum" hitapları dikkat çek

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İki liderin bir araya gelişindeki samimi anlar dikkat çekti. 

"BÜYÜK DOSTUM MİLEİ, HOŞ GELDİN"

Başbakanlık ofisindeki görüşme öncesinde Netanyahu, Milei’yi kapıda büyük bir sıcaklıkla karşıladı. İkilinin birbirine sarıldığı ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdiği anlar kameralara yansıdı. 

Milei'yi " İsrail'in en büyük dostu" diyerek kucaklayan Netanyahu mevkidaşına hitaben, " İsrail'e hoş geldiniz, Kudüs'e hoş geldiniz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei dostum, İsrail Devleti'nin büyük dostu" dedi. 

ORTAK KADER VURGUSU 

Görüşme sırasında iki ülkenin bölgesel ve küresel zorluklara karşı ortak hareket etme kararlılığı vurgulandı. Netanyahu, Arjantin ile olan bağların önemine dikkat çekerek, "İsrail ve Arjantin birlikte ayakta, her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı. Milei ise İsrail'e olan desteğinin tam olduğunu ve bu ziyaretin iki halk arasındaki sarsılmaz dostluğun bir nişanesi olduğunu belirtti.

Elif Yeşil
