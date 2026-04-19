Afetin ortasında tehlikeli oyun: Çocuklar sel sularında oynadı

Afetin ortasında tehlikeli oyun: Çocuklar sel sularında oynadı
Şırnak'ta etkili sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel, yolları göle çevirirken, çocuklar sel sularında oyun oynadı. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Derelerin taştığı ve yolların göle döndüğü kentte çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sel sularınin içinde oyun oynadı.

Yeni Şırnak-Siirt karayolunun Gühozuk mevkiinde şiddetli yağış sonrası taşan dereler, yolu adeta ikiye böldü. Suyun debisinin hızla yükselmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Şırnak'ın merkeze bağlı Dağkonak köyünde ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Taşkın sularının arasında kalan çocuklar, sel sularında oyun oynayarak şaşkınlık oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle dere yataklarından uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Selin etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
