Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyunun kendilerine yakışmadığını ifade eden Sergen Yalçın, ''İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların ve bizim psikolojimiz bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik'' dedi.

"İKİ JENERİKLİK GOL YEDİK, PSİKOLOJİ BOZULDU"

Sergen Yalçın: "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların ve bizim psikolojimiz bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik.'' dedi.

''BİZE YAKIŞMADI''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Üzgünüz. Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti." ifadelerini kullandı. 

Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Haberler.com
500

Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar

6 yıllık dosyada bomba ifade: Gülistan’ı olaydan sonra duydum
1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu

1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar

6 yıllık dosyada bomba ifade: Gülistan’ı olaydan sonra duydum
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

Lvbel C5 skandal ifadelerden geri adım attı: Konserlerime gelmesinler!