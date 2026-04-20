Titanik kazasından kurtulan yolcunun can yeleği yaklaşık 906 bin dolara satıldı

RMS Titanic gemisinden kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, düzenlenen açık artırmada 906 bin dolara satıldı. Bu satış, Titanik tarihine olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

ABD'nin New York kentine gitmek üzere 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan ve 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batan RMS Titanic gemisinden kurtulan bir yolcuya ait can yeleğinin açık artırmada 900 bin doların üzerinde fiyata satıldığı bildirildi.

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, RMS Titanic gemisinden kurtulan bir yolcuya ait can yeleği yaklaşık 906 bin dolara alıcı buldu.

Can yeleğinin, gemiden filika ile kurtulan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı ve onunla aynı filikadaki kişiler tarafından imzalandığı belirtildi.

Satışta ayrıca Titanik'in filikalarından birine ait koltuk minderinin de yaklaşık 527 bin dolara satıldığı aktarıldı.

Müzayedeci Andrew Aldridge, "Bu rekor kıran fiyatlar, Titanik hikayesine duyulan ilginin hala devam ettiğini ve hikayeleri ölümsüzleşen yolcular ile mürettebata duyulan saygıyı gösteriyor." dedi.

Titanik'e ait hatıra eşyası için ödenen en yüksek tutarın, 2024'te yapılan müzayedede 700 kazazedeyi kurtaran RMS Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saati olduğu biliniyor. Söz konusu saate yaklaşık 2 milyon dolar ödenmişti.

ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batmıştı.

"Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak" kayıtlara geçen ve enkazı 1985'te bulunan Titanik, 269 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve 52 bin 310 ton ağırlığa sahipti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
500

