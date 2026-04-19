Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmayan, aynı zamanda 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada tribünde yer almayan kişilerin Galatasaray derbisinde bilet alamayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA 2 BİN 488 BİLET

Süper Lig’in 31’inci haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü için toplam 2 bin 488 bilet ayrıldığını açıkladı.

4 DEPLASMANA GİTMEYENLER DERBİYE DE GİDEMİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması için Kulübümüze ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Kulübümüze tahsis edilen toplam deplasman tribünü bilet sayısı 2.488’dir. Yoğun talepler nedeniyle bilet dağıtımı taraftarlarımızın sezon boyunca takımımıza gösterdiği destek ve devamlılık esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir: 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak, 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir. Bilet talep toplama süreci, kulübün resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular; 20 Nisan Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olup, 21 Nisan Salı 2026 saat 09.00’da sona erecektir. Belirtilen süre sonrasında başvuru linki erişime kapatılacaktır. Tüm sürecin belirlenen kriterler doğrultusunda yürütüleceğini bilgilerinize sunarız."

