Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında futbolseverlerin nefesini kestiği "erken final" mücadelesinde Manchester City, sahasında ağırladığı Arsenal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Arsenal, bu yenilgiyle zirve yarışında ağır bir darbe alırken, taraftarların sabrı taşma noktasına geldi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: ''ARTIK BIKTIM''
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada gündem, sahadaki futboldan ziyade bir taraftarın isyanı oldu. Arsenal’a olan tutkusuyla tanınan ünlü bir fenomen taraftar, 2-1’lik mağlubiyetin ardından adeta sinir krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan taraftar, "Artık bıktım!'' diyerek üzerindeki Arsenal formasını parçaladı. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
ARSENALLİ OYUNCULARA TEPKİ
Pep Guardiola’nın öğrencileri, kendi evinde sergilediği baskılı oyunla sahadan 3 puanla ayrılmayı başarırken; Arsenal cephesinde ise moral bozukluğu hakim. Şampiyonluk kupasının bir kez daha ellerinden kayıp gitme ihtimaliyle yüzleşen Londra ekibinde, taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik heyet ve oyunculara tepki göstermeye başladı.