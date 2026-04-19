Eyüpsultan'da silah ticareti operasyonu: Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Eyüpsultan'da yapılan bir operasyonda, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine durdurulan kamyonette 1021 tabanca ile birlikte birçok silah parçası ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Nisan Cuma günü Çiftalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir kamyonet takibe alındı. Durdurulan araçta arama yapıldı.

1021 TABANCA VE PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonetteki aramada 1021 adet 9 milimetre çapında tabanca, 632 adet tabanca gövdesi, 632 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarına el konuldu. Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
