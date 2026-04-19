ABD yargısından Trump’a ikinci şok!... Hukuksuz alınan gümrük vergileri iade ediliyor

ABD yargısının dünya ticaretini rahatlatan yeni gümrük vergilerinin iptal kararı, iade süreciyle yeni bir boyut kazanıyor. ABD Hükümetinin yasadışı yollarla tahsil ettiği 166 milyar dolar gümrük vergisi ilgili ülkelere iade ediliyor. Pazartesi başlayacak iade süreci için şirketler yarışmaya başladı bile.

ABD, Başkan Trump yönetiminin dünya ülkelerine hukuksuz olarak getirdiği gümrük vergilerinin iadesini konuşuyor. Ülkede ithalat vergisi iade taleplerinin yapılmasına yönelik yeni sistem 20 Nisan Pazartesi günü devreye giriyor.

Ancak, birçok ithalatçı; iade sürecinde sistemin çökeceğinden veya başka aksaklıklarla karşılaşacağından endişe ediyor. Bu ve benzeri birçok şeyin ters gidebileceği endişesiyle ödemelere temkinli yaklaşılıyor. Tarife geri ödemesinin tüketiciler tarafından herhangi bir oranda karşılanıp karşılanmayacağı sorusu ise hâlâ cevapsız kalıyor.

Reuters’in haberine göre; Tonka kamyonları, Care Bears ve K'Nex yapım oyuncakları satan oyuncak üreticisi Basic Fun'ın CEO'su, "İşleri aksatmak için ne yapabileceklerinden endişelenmeniz gerekiyor" dedi.

ABD yüksek mahkemesi Trump’a “yetkin yok” dedi

Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin dünyadaki hemen her ülkeyle ticaret ilişkilerini yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl boyunca toplanan gümrük vergileri, ABD yargısından döndü.

ABD Yüksek Mahkemesi Şubat ayında, Başkan Trump'ın ulusal acil durumlar için tasarlanmış bir yasa kapsamında uygulamaya koyduğu gümrük vergilerini iptal ederek Cumhuriyetçi başkana ağır bir yenilgi yaşattı.

Gümrük vergisi geri ödeme sistemi, uzun süredir devam eden hukuk mücadelenin son aşaması olarak değerlendiriliyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı 14 Nisan Salı günü mahkemeye sunduğu bir dilekçede, CAPE olarak bilinen iade sisteminin ilk aşamasının geliştirildiğini belirtti.

Sistem, ithalatçıların iadeleri tek bir elektronik ödeme olarak almasını sağlayacak; böylece iadeler her giriş için ayrı ayrı işlenmek yerine, geçerli olduğu durumlarda faiz de dahil olmak üzere tek bir ödeme yapılacak.

Gümrük vergileri dünya ticaretini alt-üst etti

Ancak, bu süreçte ABD ile ticaret yapan ülkelerin sürekli değişen gümrük vergileri, şirketlerin tedarik zincirlerini zorladı ve nihayetinde vergileri kimin ödeyeceği tartışmasını getirdi.

ABD’nin neredeyse dünyadaki tüm devletlere yönelik ithalat vergilerini aceleyle değiştirmesiyle küresel iş dünyası altüst oldu. Trump'ın gümrük vergilerini eleştirenler, daha sadeleştirilmiş bir süreç için baskı yapmıştı.

Osman Karabacak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

