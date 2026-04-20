Haberler

2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolara geriledi. Buna karşın 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Mart ayında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli ve İzmir onu takip etti.

40 İLDE İHRACAT ARTIŞI

MART AYINDA LİDER İSTANBUL

Mart ayı verilerine göre iller sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolarla İzmir izledi.

Bursa 1 milyar 746 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ YALOVA'DA

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında Yalova 120 milyon dolarlık yükselişle ilk sırada bulunurken, Şırnak 56 milyon dolarla ikinci, Kırıkkale 43 milyon dolarla üçüncü oldu. Elazığ ve Düzce de en fazla artış kaydeden iller arasında yer aldı.

Öte yandan, İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 geriledi. Benzer şekilde Kocaeli, İzmir, Bursa ve Mersin gibi birçok büyük ihracatçı ilde de sınırlı düşüşler gözlenirken, bazı illerde artış eğilimi öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları sade vatandaş:

z dayı savaştan çok önce ayakkabı tekstil çanta züccaciye gibi wsektöörlerin merkezinde esnaflarla yaptığı röportajlarda piyasnın krize girdiği görülüyordu savaşı bahane etmeyin çocuğun nişanına ikinci el montla gittim söyletmeyin beni yeter artık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları Doğuş:

Savaş yokken sanki enflasyonu muz diplerdeydi. Savaş bahane

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı