Haberler

Beşiktaş'ta üniversite öğrencisi Zümra'nın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Zümra Karabulut (20) ile arkadaşı Serhat Ş.'ye (21) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karabulut, olay yerinde yapılan yaklaşık 15 dakikalık kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan arkadaşı Serhat Ş.'nin bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, sürücü Berkay G. (30) ise tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen Berkay G.'nin kullandığı 34 BG 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş Karabulut ve Serhat Ş. yola savruldu.

15 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatıma Zümra Karabulut'a olay yerinde müdahale etti. Kalbi durduğu öğrenilen Karabulut için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldığı, kalp ritminin yeniden sağlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin Başakşehir'de toprağa verildiği öğrenildi. Kazada yaralanan Serhat Ş.'nin ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü, bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.'nin yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

