Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşundan attığı golle 1-0 yendi. Puanını 31'e çıkaran Kasımpaşa, ligde kalma yolunda önemli bir zafer elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazandı. 

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can, doğrudan kaleyi düşünerek topu uzak köşeden ağlara yollamayı başladı. 

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükselerek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı. Alanyaspor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

