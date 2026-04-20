Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni deliller doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İLK OPERASYONDA BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

İlk dalga operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ile Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi olduğu belirtilen S.A.’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

YENİ DELİLLERLE İKİNCİ DALGA

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

İsrail'in en büyük dostu ilan ettiği lideri sımsıkı kucakladı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı