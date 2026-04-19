Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengü'nü 1-0 mağlup etti ve Amedspor'un Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte ikinci sıraya yükseldi. Esenler Erokspor, kalan 2 maçını kazanırsa doğrudan Süper Lig'e çıkacak.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.  Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.

ESENLER EROKSPOR TEK GOLLE MUTLU SONA ULAŞTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte 73 puana yükselen Erokspor, Amedspor'un Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala ikinci sıraya yükseldi. Erokspor, kalan 2 maçını kazanırsa doğrudan Süper Lig'e çıkacak.Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı. 

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
