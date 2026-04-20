İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Güncelleme:
İran’da Mossad adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi’nin idam cezası infaz edildi. İki kişinin Mossad’la bağlantı kurarak patlayıcı ve istihbarat eğitimi aldığı öne sürülürken, evlerinde patlayıcı düzenekler ile havan yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

İran’da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası infaz edildi.

YÜKSEK MAHKEME ONAYLADI

Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi hakkında verilen idam kararı İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandı. Kararın sabah saatlerinde infaz edildiği bildirildi.

MOSSAD İLE BAĞLANTI İDDİASI

Şahi ve Velidi’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yaptıkları seyahatler sırasında Mossad ile bağlantı kurdukları öne sürüldü. Zanlıların, terör faaliyetleri, patlayıcı düzenek yapımı ve hassas hedefler hakkında bilgi toplama konularında eğitim aldıkları iddia edildi.

EYLEM ÖNCESİ YAKALANDILAR

Yetkililer, söz konusu kişilerin herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce yakalandığını belirtti. Şüphelilerin evlerinde patlayıcı düzenekler ile havan yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
TRT 'Teşkilat' dizisini yayın akışından çıkardı

Ünlü dizi son anda yayın akışından çıkarıldı