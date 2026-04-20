Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor
Sabancı Holding, çimento sektöründeki iştiraki Akçansa’daki yüzde 39,72 hissesini devretmek için süreci başlattı. Heidelberg Materials, ön alım hakkını kullanarak bu payları satın alacağını bildirdi. Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden yürüyen işlem tamamlanırsa Sabancı Holding Akçansa’dan tamamen çıkacak, Heidelberg’in payı yüzde 79,44’e yükselecek. Devir için Rekabet Kurumu onayı bekleniyor.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki paylarını devretmek için süreci resmen başlattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Alman sanayi devi Heidelberg Materials AG, Sabancı Holding’in hisseleri için ön alım hakkını kullandı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Süreç, 28 Ocak 2026’da Sabancı Holding’e üçüncü bir taraftan gelen bağlayıcı teklif ile başladı. Akçansa için 1 milyar 100 milyon dolar şirket değeri üzerinden yapılan teklif, ortaklık sözleşmesindeki “ön alım hakkı” maddesini devreye soktu. Heidelberg Materials AG, 17 Nisan 2026’da bu hakkını kullanacağını Sabancı Holding’e bildirdi.

YÜZDE 39,72’LİK PAY DEVREDİLECEK

Anlaşma kapsamında Sabancı Holding’in Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki paylarının tamamı Heidelberg Materials’a devredilecek. Devir bedeli, pay oranına göre hesaplanacak ve borç-nakit düzeltmelerine tabi tutulacak. Satışın tamamlanmasıyla Sabancı Holding, Akçansa’daki hissedarlığını tamamen sonlandıracak.

HEIDELBERG’İN PAYI YÜZDE 79,44’E ÇIKACAK

Devir işlemi sonrası Akçansa’daki dengeler değişecek. Borsada işlem görmeyen payların el değiştirmesiyle birlikte Heidelberg Materials’ın şirketteki toplam payı yüzde 79,44’e yükselecek ve oy hakkı da aynı oranda artacak.

GÖZLER REKABET KURUMU’NDA

Satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu onayı başta olmak üzere yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Taraflar, sürecin sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yürütüleceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
