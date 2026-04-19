Hindistan'da havai fişek fabrikasında çıkan patlama sonucu 23 kişi öldü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, eyaletin Virudhunagar bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Vali NO Sukhaputra, yaptığı açıklamada, patlamada aralarında polis ve itfaiye çalışanlarının da olduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağır yaralanan 6 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını aktaran Sukhaputra, olaydan etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Tamil Nadu Başbakanı MK Stalin ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.