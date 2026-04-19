Erzurum'da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak 5 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Bu sonuç, Erzurum’da büyük sevinç oluştururken, taraftarlar Süper Lig’e dönüşün mutluluğunu sokaklara taşıyarak coşkuyla kutladı.

ERZURUMSPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMASI COŞKUYLA KUTLANDI

Ligin bitime 2 maç kala, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen mavi-beyazlı takımın taraftarları Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kentin dört bir tarafında kutlama yaptı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

HALAYLAR ÇEKİLDİ, TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Araçlarıyla konvoy yapan Erzurumlular, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi’nde halay çekti, türküler söyledi. Havai fişek gösterileriyle coşan taraftarlar Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan şampiyonluk marşları söyledi.

Cemre Yıldız
