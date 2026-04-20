ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı

ABD’nin bir İran kargo gemisine saldırı düzenleyerek kontrolü ele geçirmesi ve Tahran yönetiminin misilleme tehdidinde bulunmasının ardından küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yükselirken, dolar güç kazandı, borsalarda ise düşüş görüldü.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinin erken saatlerinde yaklaşık yüzde 6 artarak 96 dolar seviyesine çıktı. Jeopolitik risklerin artması, enerji piyasalarında fiyatları yukarı yönlü baskıladı.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD doları, cuma günü sert değer kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı’nın kısa süreliğine yeniden açılması sonrası gerileyen dolar, artan gerilimle birlikte toparlandı.

ATEŞKES KIRILGANLIĞINI KORUYOR

Salı gününe kadar sürmesi beklenen ateşkesin giderek kırılgan hale geldiği belirtilirken, piyasalarda diplomatik çözüm beklentisi hâlâ korunuyor.

BORSA VE TAHVİL PİYASALARINDA DALGALANMA

ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,7 gerilerken, endeks cuma günü rekor seviyede kapanmıştı. Asya-Pasifik piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi; Avustralya borsası yüzde 0,5 düşerken, Japonya Nikkei endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Cuma günü yükselen tahvil piyasalarında ise geri çekilme yaşandı.