ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı

ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisini vurarak kontrolünü ele geçirmesi ve Tahran’ın misilleme tehdidi küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol yüzde 6 yükselirken dolar güç kazandı, borsalarda düşüş görüldü. Ateşkesin kırılganlığı sürerken yatırımcılar diplomatik çözüm umudunu koruyor. S&P 500 vadeli işlemleri gerilerken Asya piyasalarında karışık seyir izlendi, tahvillerde ise geri çekilme yaşandı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinin erken saatlerinde yaklaşık yüzde 6 artarak 96 dolar seviyesine çıktı. Jeopolitik risklerin artması, enerji piyasalarında fiyatları yukarı yönlü baskıladı.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD doları, cuma günü sert değer kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı’nın kısa süreliğine yeniden açılması sonrası gerileyen dolar, artan gerilimle birlikte toparlandı.

ATEŞKES KIRILGANLIĞINI KORUYOR

Salı gününe kadar sürmesi beklenen ateşkesin giderek kırılgan hale geldiği belirtilirken, piyasalarda diplomatik çözüm beklentisi hâlâ korunuyor.

BORSA VE TAHVİL PİYASALARINDA DALGALANMA

ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,7 gerilerken, endeks cuma günü rekor seviyede kapanmıştı. Asya-Pasifik piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi; Avustralya borsası yüzde 0,5 düşerken, Japonya Nikkei endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Cuma günü yükselen tahvil piyasalarında ise geri çekilme yaşandı.

Erdem Aksoy
