Haberler

TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı

TRT 'Teşkilat' dizisini yayın akışından çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından TRT 1, pazar akşamlarının rekortmen dizisi "Teşkilat"ın yeni bölümünü yayın akışından çıkarma kararı aldı.

Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları, televizyon kanallarının da yayın politikalarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Toplumda infial yaratan bu acı olayların ardından, dizilerin yerini tematik yayınlar alırken; bir erteleme haberi de TRT 1’in rekortmen dizisinden geldi.

“TEŞKİLAT” YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan "Teşkilat" dizisinin takipçileri, 19 Nisan Pazar akşamı yeni bölüm beklentisiyle ekran başına geçmeye hazırlanırken kanalın yayın listesinde sürpriz bir değişiklikle karşılaştı. TRT 1, dizinin yeni bölümünü yayın akışından kaldırarak yerine "Çin Seddi" adlı yabancı sinema filmini koydu.

GÖZLER YENİ BÖLÜM TARİHİNDE

TİMS&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizi için izleyiciler şimdiden "Yeni bölüm ne zaman?" sorusunu sormaya başladı. Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu Teşkilat’ın, önümüzdeki günlerde kaldığı yerden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İKİ DİZİ DAHA YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan TRT, bu hafta "Gönül Dağı" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi izlenme rekorları kıran dizilerini de yayın akışından çıkarmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

