Haberler

Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 36. haftasında Amedspor, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Bandırmaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 72 puanda kalan Amedspor, Süper Lig yarışında kritik avantajı kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Bandırma Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 2-0 kazandı.

AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Amedspor, karşılaşmanın 39. dakikasında deneyimli oyuncusu Murat Uçar’ın gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı. 

3 DAKİKADA ÜST ÜSTE GOLLER

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Bandırmaspor, 60. dakikada Emirhan Acar, 63. dakikada Badji'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi ve maçı kazandı.

AMEDSPOR ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

Bu sonuçla birlikte 72 puanda kalan Amedspor, Esenler Erokspor’un galibiyetiyle üçüncü sıraya geriledi. Bandırmaspor ise 56 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Bodrumspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, şampiyon Erzurumspor'a konuk olacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

