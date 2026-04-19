İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, yıllardır akıbeti çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialarda bulundu. Çömez, cinayetin nasıl işlendiği, delillerin nasıl yok edildiği ve kimlerin bu sürece dahil olduğuna yönelik iddiaları madde madde sıraladı.

Çömez’in iddialarının merkezinde, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel eliyle devlet imkanlarının Gülistan Doku cinayetinin örtbas edilmesi için seferber edildiği tezi yer alıyor.

“UYUŞTURUCU KULLANMAYI REDDEDEN GÜLİSTAN DOKU’YA ÖNCE TECAVÜZ EDİYOR, SONRA ÖLDÜRÜYOR”

Çömez, olay gününe dair şu korkunç iddiayı dile getirdi: "(Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel) Milletin parasıyla yapılmış bir Gençlik Merkezi’nde oğluna 'özel bir oda' tahsis ediyor. Uyuşturucu kullanan oğlu, uyuşturucu kullanmayı reddeden Gülistan Doku’ya bu odada tecavüz ediyor. Daha sonra Gülistan’ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınlarında, Uzi marka bir silahla kafasından vurarak öldürüyor ve Pertek ilçesine bağlı bir köyde gizlice gömüyor."

Mustafa Türkay Sonel

"DELİLLER VALİLİK BÜTÇESİYLE YOK EDİLDİ"

Cinayetin ardından devletin tüm imkanlarının devreye sokulduğunu öne süren Çömez, "Valinin koruma polisi de katile yardımcı oluyor. Bu korkunç cinayetin izlerini yok etmek için devletin tüm imkânları devreye sokuluyor. Vali, aileyle görüşüp Gülistan’ın SIM kartını alıyor. Bir bilişimci polise SIM kartın şifresini kırdırıp tüm mesajları sildiriyor. Cinayet delilleri yok edilirken 10 bin dolar harcanıyor; bu da valilik bütçesinden ödeniyor." ifadelerini kullandı.

"ARAMA ÇALIŞMALARI KASTEN YANLIŞ YERDE YAPILDI"

Çömez, Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek baraj gölüne hapsedildiğini savundu: "Gülistan’ın gömüldüğü yeri bilen vali, kolluk kuvvetlerini farklı bölgelere yönlendirerek aylarca yanlış yerlerde arama yaptırıyor. Dönemin emniyet müdürü de tüm kamera ve istihbarat verileri elinde olmasına rağmen, aramanın doğru yerde değil, ısrarla baraj gölünde yapılmasını istiyor."

“EMNİYET MÜDÜRÜ, ZEİNAL’I ANTALYA’DA BİR OTELDE MİSAFİR EDECEKLERİNİ SÖYLÜYOR”

Çömez, Gülistan’ın cesedinin Pertek ilçesinde gömüldüğü yerden 2 yıl sonra çıkarılıp başka bir yere taşındığını öne sürerek, “Bu arada olaya karışan bir başka isim Zeinal Abakarov’un üvey babasının evine giden emniyet müdürü; 'Zeinal’ı Antalya’da bir otelde misafir edeceklerini, kendisinin polis korumasında olacağını, tüm masrafların vali tarafından ödeneceğini' söylüyor. Devlet gücünü arkasına alan organize kötülük, vahşice işledikleri cinayetin tüm izlerini, yine arkalarına aldıkları devlet gücü ile yok ediyor." diye konuştu.

"HASTANE KAYITLARINI SİLEN BAŞHEKİMİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK ATADI"

Çömez, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki kayıtların dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir tarafından silindiğini belirterek, “Ve bu doktora Sağlık Bakanlığı 'Yılın Doktoru' ödülünü veriyor. Vali de kendisini, yaptığı 'başarılı hizmetlerden dolayı' İl Sağlık Müdürü olarak atıyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com