Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir taş ocağında çalışan Furkan Alemdar, taş kırma makinesine kolunu kaptırarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi Furkan Alemdar (40), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Alemdar (40), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Alemdar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alemdar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
