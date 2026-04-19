ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

ABD Başkanı Trump, İran’la Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken barış anlaşmasının “olacağını” söyledi. İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, müzakereler için ABD heyetinin Pakistan’a hareket ettiğini açıkladı. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, aksi halde İran’ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği ve olası müzakereler gündemden düşmüyor. ABD Başkanı Trump ABC kanalına konuştu, İran ile barış anlaşması için “olacak” dedi. Trump, “İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİ PAKİSTAN'A HAREKET ETTİ

ABD Başkanı, Amerikan heyetinin Pakistan'a hareket ettiğini, yarın akşam müzakereler için orada olacaklarını söyledi. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, İran'ın kabul etmemesi halinde, ülkedeki tüm enerji santrallerinin ve köprülerinin ABD tarafından yıkılacağını söyledi.

SICAK NOKTA HÜRMÜZ

ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi . Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ GEÇERLİLİĞİ YOK"

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ama aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu söyledi.

PEZEŞKİYAN: O KİM Kİ BİR ULUSU HAKLARINDAN MAHRUM EDİYOR?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 TANKER GERİ ÇEVRİLDİ

İran'ın Tasnim haber ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tankeri uyarıda bulunduktan sonra geri çevirdiğini söyledi. Botsvana ve Angola bandıralı olduğu belirtilen gemilerin geçişini "izinsiz" olarak nitelendirilen İran'ın uyarısının ardından gemilerin rota değiştirdiği belirtildi.

Tasnim ayrıca İran'ın kuzeybatısında, aralarında iki yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu kişileri casuslukla itham ederek tutukladığını açıkladı. Uyrukları açıklanmayan yabancıların Starlink gibi uydu ekipmanları ithal etmekle suçlandığı ifade edildi.

"ABLUKA ATEŞKES İHLALİDİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına ve sahillerine uyguladığı ablukayı ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Bekayi, X üzerinden yaptığı paylaşımda abluka için “kanunsuzca ve suç” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI'NDAN İSRAİL MESAJI

ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İsrail'e destek mesajı paylaştı. Trump, “İnsanlar İsrail'i sevsin ya da sevmesin, İsrail, ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, gözü pek, sadık ve zekidirler ve çatışma ve stres anında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinin aksine, İsrail çok çalışır ve nasıl kazanacağını bilir!” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (2)

Mehmet Karacan:

İran kıstırdı abd yi.

Ufuk Gökceoglu:

Batakliga saplandilar, islam alemi uykudan uyaniyor insaallah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

