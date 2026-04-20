Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı

Rallide korkunç kaza! Araç seyircilerin arasına daldı
Arjantin'in Cordoba kentindeki Güney Amerika Rallisi'nde kontrolden çıkan bir yarış aracı, izleyici kalabalığının ortasına savruldu. Takla atan otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaşanan faciayla birlikte yarışın final etabı iptal edildi.

Güney Amerika Rallisi’nde yaşanan kazada bir yarış aracı seyircilerin arasına savruldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ARAÇ TAKLA ATIP SEYİRCİLERE ÇARPTI

Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez’in kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, parkurun kenarında yarışı izleyen seyircilerin arasına girdi.

FİNAL ETABI İPTAL EDİLDİ

Kazanın ardından organizasyon yetkilileri final etabını iptal etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi.

