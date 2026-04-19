Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Malezya’nın Sabah eyaletinde su üzerine kurulu Kampung Bahagia kasabasında çıkan yangında yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi evsiz kaldı. 4 hektarlık alana yayılan yangın kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm kasabayı yok etti. Yetkililer can kaybı olmadığını açıklarken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Malezya’nın Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesinde bulunan yüzen kasabada çıkan yangın felakete neden oldu. İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili olan yangının kısa sürede büyüdüğünü açıkladı.
NEREDEYSE TÜM KASABA YANDI
Bölgede görevli polis yetkilisi George Abd Rakman, suyun üzerine kurulu kasabada bulunan yaklaşık 1200 evden 1000’e yakınının yangında tamamen yok olduğunu belirtti. Yangın nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi evsiz kaldı.
CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.