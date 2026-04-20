Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi Haber Videosunu İzle
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Fenerbahçe’nin Rizespor maçında yaptığı hatayla gündeme gelen Ederson’un, tepkiler sonrası ayrılık kararı alarak menajerinden yeni takım aramasını istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı kritik hatayla gündeme gelen Ederson hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı kalecinin yaşananların ardından geleceğiyle ilgili karar aldığı öne sürüldü.

KRİTİK PUAN KAYBI ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEDİ

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir avantaj kaybetti. Ligin son haftalarına girilirken Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi.

SON DAKİKA HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın son saniyelerinde Ederson’un yaptığı hata, Rizespor’un beraberlik golünü bulmasına neden oldu. Bu pozisyon maçın kırılma anı olurken, Brezilyalı kaleci eleştirilerin odağına yerleşti.

TAKIM İÇİNDE DE TEPKİ İDDİASI

Sezon boyunca performansı ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Ederson’un, son hatasının ardından yalnızca taraftarlardan değil takım içinden de tepki gördüğü iddia edildi. Eşi Lais Moraes’e sosyal medyadan gelen mesajlar da daha önce tartışma yaratmıştı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Ederson, yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe’de kalmak istemediğini menajerine iletti. Deneyimli kalecinin yeni takım arayışları için temsilcisinden çalışma başlatmasını istediği öne sürüldü.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yaşananların ardından Ederson’un eşi Lais Moraes’in de sosyal medya hesabındaki yorumları kısıtlaması dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (1)

Vatandaş:

Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuyu almak için 3 ederken taraftara şov olsun diye 5 verirsen içinde patlar böyle

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

