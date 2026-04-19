Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan sonra öldüren zanlı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı, bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası'nı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren maktulün ağabeyi Recep Kara (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman Kara, tartıştığı hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu. Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken kendisini takip eden Osman Kara'nın ağabeyi Recep Kara'nın silahlı saldırısına uğradı. Pirinçustası, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra otomobille kaçan daha sonra ise aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Recep Kara, polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden Emre Pirinçustası'nın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

