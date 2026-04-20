İslam Memiş, parasını altına yatıranların beklediği haberi verdi

Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalara etkisi sürerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek, yeniden yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik piyasaları baskılarken, yatırımcılar bölgeden gelen haber akışına odaklandı. Finansal analist İslam Memiş, altın ve petrol piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“PİYASALAR ORTA DOĞU’YA ODAKLANDI”

Bir televizyon programına katılan Memiş, bu hafta küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmadığını belirterek, “Sadece Orta Doğu’dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, haftaya düşüşlerle başladı piyasa” dedi.

PETROLDE DAR BANT VURGUSU

Brent petrolde yaşanan dalgalanmaya dikkat çeken Memiş, “Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık. Şu anda Brent petrol 96,5 dolar seviyesinde. 97-98 dolar direnç, 94 dolar ise destek seviyesi. Bu bant aralığını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALTIN İÇİN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Memiş, ons altının 4788 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “4740 dolar destek seviyesinden tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Bu satışlar çok kalıcı olmayabilir” dedi.

“MANİPÜLASYON YILI” VURGUSU

Piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade eden Memiş, yatırımcı davranışlarına da dikkat çekti. “Piyasalar artık bu duruma alıştı. Bu yıl manipülasyon yılı olarak görülüyor. Kısa vadeli işlemler dar bantta yapılırken, ana trend normalleşme yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

* BU HABER OKUYUCULAR İÇİN BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Haberler.com
500

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme