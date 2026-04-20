Ankara'da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran 9 eğlence mekanına operasyon: 29 gözaltı

Ankara'da yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran 9 eğlence mekanında 29 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların insan ticareti mağduru olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik ihbarlara hakkında soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Ahlak Büro, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Rusya Ukrayna Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı tespit edildi. Yabancı kadınlar servislerle eğlence mekanına getirilip götürüldüğü öğrenildi.

Garson, temizlikçi gibi çalışma izni alınan kadınlara mekanlarda konsomatrislik yaptırıldığı tespit edildi. Yabancı kadınların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak ve yanıltarak çalıştırılarak "İnsan Ticareti" yapıldı. Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi, deşifreler yapıldı. Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uyguladıkları ifadelere yansıdı. Araştırmaların ardından yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli gece operasyonuyla gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
