Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail’e gerçekleştirdiği üçüncü resmi ziyarette hem manevi hem de siyasi mesajlar verdi. Kudüs’te Ağlama Duvarı’nı ziyaret ederek duygusal anlar yaşayan Milei, devlet vizyonunun Yahudi mirası ve ahlaki değerlere dayandığını vurguladı. İsrail’e güçlü desteğini yineleyen Arjantin liderinin, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek diplomatik ve ekonomik iş birliklerini ele alması bekleniyor.
KUDÜS MANEVİ DURAK
Kudüs’e iner inmez Ağlama Duvarı’nı ziyaret eden Milei, bu kutsal mekânı kendisi için “en önemli yer” olarak nitelendirdi. Dua ettiği anlarda duygulanan Arjantin lideri, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi programına manevi bir başlangıç yaptı.
“İSRAİL'E DESTEĞİM KALPTEN GELİYOR"
Milei, burada yaptığı açıklamalarda devlet anlayışının ahlak, inanç ve Yahudi mirası üzerine kurulu olduğunu vurguladı. İsrail’e verdiği desteği “Batı’nın davası” olarak tanımlayan Milei, “İsrail’e desteğim kalbimden geliyor, bunun adil bir dava olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
HERZOG VE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK
Ziyaret kapsamında Milei’nin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde diplomatik ilişkiler, ekonomik iş birlikleri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
YENİ DİPLOMATİK ADIM GÜNDEMDE
Yetkililerden alınan bilgilere göre, iki liderin İbrahim Anlaşmaları modelinden esinlenen yeni bir çerçeveyi gündeme getirmesi bekleniyor. “İshak Anlaşmaları” adıyla anılan bu girişimin, Güney Amerika’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.
YAHUDİLİĞE GEÇMEK İSTEMİŞTİ
Javier Milei, 2023'te seçildikten sonra Yahudiliğe geçme arzusunu sık sık dile getirmiş ve danışmanlığını yapan bir hahamı Arjantin'in İsrail Büyükelçisi olarak atamıştı. Bu nedenle Ağlama Duvarı'ndaki duygusal anları, onun için sadece diplomatik bir protokol değil, derin bir kişisel bağlılığın göstergesi olarak kabul ediliyor.