ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyona ilişkin görüntüler paylaşılırken, istihbaratın kaçakçılığı doğruladığı savunuldu. ABD’nin benzer müdahaleleri artırması, şüpheli teknelerin doğrudan hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

SOUTHCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi. Açıklamada, istihbarat bulgularının söz konusu teknede uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin yürütüldüğünü doğruladığı savunuldu.

“UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI” GEREKÇESİ

ABD ordusu, son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını artırdı. Bu kapsamda gerçekleştirilen müdahalelerde teknelerin doğrudan hedef alındığı belirtildi.

“YARGISIZ İNFAZ” TARTIŞMASI

Söz konusu operasyonlar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. ABD’nin, şüpheli teknelere yönelik doğrudan müdahaleleri ve içindekileri hedef alması, “yargısız infaz” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
