Haberler

İnsansı robot yarı maratonda dünya rekorunu kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Pekin şehrinde düzenlenen E-Town Yarı Maratonu'nda 'Flash' adlı insansı robot, 21 kilometrelik parkuru 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak dünya rekorunu kırdı.

Çin'in başkenti Pekin'de bu yıl ikincisi düzenlenen E-Town Yarı Maratonu'nda, Honor tarafından geliştirilen 'Flash' isimli insansı robot, 21 kilometrelik parkuru otonom navigasyon modunda 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Söz konusu derece, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun geçen ay Portekiz'deki Lizbon Yarı Maratonu'nda kırdığı 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı.

Geçen yıl düzenlenen ilk E-Town yarı maratonunda birinci olan 'Tiangong Ultra' isimli robot, parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlarken, yarışan 20 takımdan 6'sı bitiş çizgisine ulaşabilmişti. Almanya, Fransa ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden bu yılki organizasyona 100'den fazla takım katıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında robotlar ve insan koşucular aynı güzergahı farklı kulvarlarda koşarken, robotlar için azami bitirme süresi 3 saat 40 dakika olarak belirlendi.

Öte yandan, yarışın insan sporcular kategorisinde erkeklerde Çinli atlet Zhao Haijie 1 saat 7 dakika 47 saniye, kadınlarda ise vatandaşı Wang Qiaoxia 1 saat 18 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Muğla'da genç teğmen evinde ölü bulundu

Genç teğmenin şüpheli ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gündemdeki iddiaya BDDK'dan net yanıt