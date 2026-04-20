Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden okullara döndü. Öğrenciler saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına ellerini semaya açıp dua etti.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan öğrenci de ölmüştü. Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.

Bugün Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda şehit öğrenci ve öğretmenler anısına anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an tilaveti ile devam etti. Okul bahçesinde öğrenciler yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Program sonrası öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

İsrail'in en büyük dostu ilan ettiği lideri sımsıkı kucakladı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

İsrail'in en büyük dostu ilan ettiği lideri sımsıkı kucakladı
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü