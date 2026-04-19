Balkondan girip yatağında uyuyan kişiyi öldüren şüpheliyi azmettirdiği iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, E.B.N. adlı genç, balkondan girdigi evde 27 yaşındaki Abdul Baki Özdemir'i pompalı tüfekle vurup öldürdü. Olayın azmettiricileri olduğu iddia edilen Murat ve Mesut Yüksel kardeşler de tutuklandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde E.B.N.'nin (17) balkondan girdiği evde Abdul Baki Özdemir'i (27) yatağında uyurken öldürdüğü olaya ilişkin soruşturmada azmettirici oldukları öne sürülen Murat Yüksel (36) ile kardeşi Mesut Yüksel (34), tutuklandı.

Olay, 1 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yandaki tek katlı evin çatısına çıkan E.B.N., buradan Abdul Baki Özdemir'in evinin balkonuna atlayarak içeri girdi. E.B.N. odada yatağında uyuyan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla vurulan Abdul Baki Özdemir, hayatını kaybetti. E.B.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. E.B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Murat ve Mesut Yüksel kardeşleri 17 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

