Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bir yolcu otobüsü engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ramnagar’dan yola çıkan otobüsün Udhampur yakınlarında kaza yaptığı belirtilirken, olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.
30 METRELİK YAMAÇTAN DÜŞTÜ
Hindustan Times’ın haberine göre, Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs, Udhampur bölgesi yakınlarında engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu