İbrahim Tatlıses'ten ameliyat sonrası ilk kare

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tatlıses, geçtiğimiz hafta safra kesesinden ameliyat olmuştu.

AMELİYAT SONRASI İLK KARE GELDİ

Hastanede tedavisi devam eden Tatlıses'i meslektaşı Mahmut Tuncel, ziyaret etti. Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tuncer, "Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız" ifadelerini not düştü

“ALLAH'A ŞÜKÜR BAŞARIYLA GEÇTİ”

Öte yandan Tatlıses’in sağlık durumunun da iyiye gittiği öğrenildi. Tatlıses, ameliyat sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah'a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com