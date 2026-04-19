Haberler

İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tekstil sanayisinin önde gelen isimlerinden Mahmut Çalık, 94 yaşında vefat etti. Çalık, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Topkapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık 94 yaşında hayatını kaybetti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, ülkesine, milletine ve doğduğu topraklara hizmet etmeyi hayatının gayesi edinen ve tekstil sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Mahmut Çalık vefat etti.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, yarın itibarıyla 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.

Mahmut Çalık kimdir?

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya'ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Hayırsever kişiliğiyle de topluma fayda sağlama hedefiyle çalışan Çalık, 1993'te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni, 2012'de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü 10 aracı bu hale getirdi
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Tek açıklamasıyla Beşiktaş ve Galatasaraylıları küplere bindirdi

Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

İddiayı duyan 3 genç kız hemen harekete geçti, olay karakolda bitti