Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün kapanış töreni gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze Barış Planı ve İran-ABD ateşkesi başlıklarının ele alındığını açıkladı. Bakan Fidan, “Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan’la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 3 gün süren forumda küresel diplomasinin Antalya’da buluştuğunu belirterek, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını söyledi.

Forumda 52 oturum gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, “150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katılım sağlandı. Farklı görüşler aynı masadaydı. Mevcut krizleri ele aldık ve somut adımları değerlendirdik” dedi.

“DIŞARIDAN KURTARICI BEKLENMEMELİ”

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Dışarıdan kurtarıcı beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

GAZZE BARIŞ PLANI GÜNDEMDEYDİ

Gazze konusuna da değinen Fidan, 6 Müslüman ülkenin katıldığı toplantıda Gazze Barış Planı’nın ele alındığını belirterek, “Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla yapılan toplantılarda bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için somut adımların görüşüldüğünü aktaran Fidan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İRAN-ABD ATEŞKESİ İÇİN “İYİMSERİM” MESAJI

Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser olduğunu belirten Fidan, “Kimse ateşkes sonrası savaşın yeniden başlamasını istemiyor. İki haftalık sürede çözüm zor, ancak uzatma konusunda umutluyuz” dedi.

“İSRAİL’İN YAYILMACILIĞI KÜRESEL SORUN”

İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanan Fidan, “ İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri iş birlikleri var. Bu durumu görmezden gelemeyiz” dedi.

Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının artık yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

LÜBNAN MESAJI

Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTg tg:

İsrail müslüman ülkelere karşı ittifak kurduysa ittifakı Arap ülkeleriyle kurdu. o zaman araplar budist mi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi

Boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçaklayıp eve kilitledi
Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü