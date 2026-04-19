Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 3 gün süren forumda küresel diplomasinin Antalya’da buluştuğunu belirterek, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını söyledi.

Forumda 52 oturum gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, “150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katılım sağlandı. Farklı görüşler aynı masadaydı. Mevcut krizleri ele aldık ve somut adımları değerlendirdik” dedi.

“DIŞARIDAN KURTARICI BEKLENMEMELİ”

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Dışarıdan kurtarıcı beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

GAZZE BARIŞ PLANI GÜNDEMDEYDİ

Gazze konusuna da değinen Fidan, 6 Müslüman ülkenin katıldığı toplantıda Gazze Barış Planı’nın ele alındığını belirterek, “Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla yapılan toplantılarda bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için somut adımların görüşüldüğünü aktaran Fidan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İRAN-ABD ATEŞKESİ İÇİN “İYİMSERİM” MESAJI

Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser olduğunu belirten Fidan, “Kimse ateşkes sonrası savaşın yeniden başlamasını istemiyor. İki haftalık sürede çözüm zor, ancak uzatma konusunda umutluyuz” dedi.

“İSRAİL’İN YAYILMACILIĞI KÜRESEL SORUN”

İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanan Fidan, “ İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri iş birlikleri var. Bu durumu görmezden gelemeyiz” dedi.

Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının artık yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

LÜBNAN MESAJI

Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun daha aktif olması gerektiğini söyledi.

