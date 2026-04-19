Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Radev, genel seçimi büyük farkla birinci tamamladı

Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu, genel seçimleri büyük bir farkla kazanarak mecliste 135 sandalye elde etti. Radev, bu zaferin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirtti.

Bulgaristan Devlet Televizyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'dan fazlası sayılırken; Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.

Başkent Sofya'daki parti merkezinde basına açıklamada bulunan Radev, "Bu sadece ilk adım. Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir. Beklentiler büyük, umutlar büyük. Bu da büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Radev, "güçlü bir Avrupa'nın içinde, güçlü bir Bulgaristan olması gerektiği" mesajını verdi.

Paylaşılan verilere göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) oyların yüzde 12'sini, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) oyların yüzde 12'sini alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 6'sını ve Vızrajdane (Diriliş) partisi de oyların yüzde 4'ünü alarak barajı aşan partiler oldu.

Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde 1963'te dünyaya gelen Radev, "ülkenin en tecrübeli jet pilotu" olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016'da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan'da 2021'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026'da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev'in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025'te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler

Tepkiler sonrası apar topar diziden çıkarıldı! Sahneleri bile sildiler
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan 'sıfır atık' konuşması

Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

Galatasaray maçı sonrası bomba iddia
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!