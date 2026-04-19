Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Haber Videosunu İzle
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Kütahya’da bir kişiyi taciz ettiği iddia edilen şahıs, üç genç kız tarafından buluşmaya çağrıldıktan sonra darbedilip kadın kıyafeti giydirildi. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan 3 kız yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kütahya’da yaşanan olayda, genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen bir kişi, üç genç kız tarafından buluşma bahanesiyle çağrıldı. İddiaya göre, buluşma noktasına gelen şüpheli, burada kızlar tarafından darbedildi.

KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRDİLER

Görüntülerde, şüphelinin yere yatırıldığı ve darp edildiği, ardından kadın kıyafetleri giydirildiği anlar yer aldı. Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

KIZLAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 genç kız, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

