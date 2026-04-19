Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Kütahya’da bir kişiyi taciz ettiği iddia edilen şahıs, üç genç kız tarafından buluşmaya çağrıldıktan sonra darbedilip kadın kıyafeti giydirildi. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan 3 kız yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Kütahya’da yaşanan olayda, genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen bir kişi, üç genç kız tarafından buluşma bahanesiyle çağrıldı. İddiaya göre, buluşma noktasına gelen şüpheli, burada kızlar tarafından darbedildi.
Görüntülerde, şüphelinin yere yatırıldığı ve darp edildiği, ardından kadın kıyafetleri giydirildiği anlar yer aldı. Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.
Yaşanan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 genç kız, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.