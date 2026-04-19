Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı ve 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda da 2. Lig'de zafere ulaşarak 1437 gün aradan sonra yeniden 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor ile Somaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 5-1'lik skorla kazandı.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GOL OLDU YAĞDI

Şampiyonluk mücadelesine çıkan Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 72. dakikada Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık (K.K), 69. dakikada Ertuğrul Furat kaydetti. Somaspor'un tek golü 86. dakikada Namık Barış Çelik'ten geldi. 

BURSASPOR 1437 GÜN SONRA 1. LİG'DE

Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye çıkaran Bursaspor, sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi. 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda da 2. Lig'de büyük bir başarıya imza atarak 1437 gün aradan sonra yeniden 1. Lig'e çıkma hakkı elde etti. 

MAÇ ÖNCESİNDE KOREOGRAFİ 

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı. Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı. Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI OLMAYACAK 

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

