Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Gündeş, geçirdiği estetik operasyonu ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

“10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?” DİYE SORDU

Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Gündeş, yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Ünlü sanatçı, “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü aldı. Gündeş’in bu sözleri salonda büyük ilgi gördü.

YILMAZ ERDOĞAN’A SAHNEDEN ÇAĞRI

Konseri ön sıralardan izleyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, esprili bir çıkış yaptı. “Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle salonda kahkaha yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ebru Gündeş’in sahne tarzı ve son görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X platformunda kullanıcılar, ünlü şarkıcının değişimi hakkında “Kıyafet seçimleri çok iyi”, “Çok güzelleşmiş”, “Hem zayıflamış hem güzelleşmiş” şeklinde yorumlar paylaştı.

