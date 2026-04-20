Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi
İsrailli bir askerin Lübnan’da Hz. İsa heykelini balyozla tahrip ettiği görüntüler tepki çekti. Hristiyan dünyasında büyük yankı uyandıran olay sonrası İsrail ordusu özür dileyerek soruşturma başlattı. Açıklamada, sorumlu askerin tespit edilerek cezalandırılacağı belirtildi.
İsrail ordusuna mensup bir askerin Lübnan’ın güneyinde Hz. İsa heykelini tahrip ettiği görüntüler Hristiyan dünyasında büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin büyümesi üzerine İsrail ordusu geri adım attı.
BALYOZLU GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerinin haçtan koparılmış Hz. İsa heykelinin başına balyozla vurduğu görüldü. Görüntüler kısa sürede yayılarak uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ORDUDAN ÖZÜR VE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, olay sonrası yaptığı açıklamada özür dileyerek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, inceleme sonucunda sorumluluğu tespit edilen asker hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
BÖLGEDE DİNİ MEKANLAR TARTIŞMA KONUSU
Lübnan sınırındaki Debl köyü yakınlarında yaşanan olayın ardından, bölgede dini mekanlara yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi. Gazze ve Batı Şeria’da da benzer vakaların arttığına dikkat çekiliyor.
Uluslararası gözlemciler, bu tür olayların inanç özgürlüğü ve toplumsal barış açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.