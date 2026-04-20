Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi

Pakistanlı kaynaklar, İran’ın bugün yapılması planlanan ikinci tur müzakere görüşmelerine katılacağını öne sürdü. Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı. İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Şu aşamada ABD ile ikinci tur müzakere yürütülmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı.

ABD/İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim ve yürütülen müzakere süreci küresel gündemin odağında yer almaya devam ediyor. İran’ın geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı’nı açmasının ardından, ABD’nin ablukası gerekçesiyle boğazın yeniden kapatıldığını duyurması tansiyonu bir kez daha yükseltti.

GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

İran’ın kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı, bölgede tansiyonun artmasına neden oldu. Ateşkes görüşmelerinin bu gelişme nedeniyle sekteye uğradığı değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran bayraklı bir kargo gemisini vurduğunu duyurdu.

PAKİSTAN "KATILACAK" DEDİ AMA... 

Tüm bu gelişmelerin ardından İran’ın ABD ile yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Pakistanlı kaynaklar, Tahran yönetiminin görüşmelere katılacağını duyurdu. 

İRAN'DAN JET HIZINDA YALANLAMA 

İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuyla ilgili açıklamasında "Şu aşamada ABD ile ikinci tur müzakere yürütülmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci sürdürme konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini belirtti. 

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ardından bölge ülkelerine yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle durmuştu. Bu gelişmenin ardından iki ülke, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak taraflar görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

Olgun Kızıltepe
