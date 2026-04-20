İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

ABD ile İran arasında gerilim hızla yükselirken, karşılıklı hamleler bölgeyi yeni bir çatışma riskine sürüklüyor. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

ABD’NİN GEMİYE MÜDAHALESİ KRİZİ TETİKLEDİ

Saldırının, ABD’nin İran bayraklı “Touska” adlı kargo gemisine ateş açarak müdahale etmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi. ABD güçlerinin geminin makine dairesini hedef alarak gemiyi durdurduğu ve kontrol altına aldığı bildirildi.

Washington yönetimi, geminin defalarca yapılan uyarılara rağmen durmadığını savunurken, İran tarafı bu müdahaleyi “hukuksuz” olarak nitelendirdi ve misilleme tehdidinde bulundu.

İRAN’DAN İHA VE FÜZE SALDIRISI İDDİASI

İran basını ve bölgedeki kaynaklar, Tahran’ın yalnızca İHA saldırılarıyla sınırlı kalmadığını, bazı ABD askeri unsurlarının da hedef alındığını öne sürdü. Daha önce de İran’ın ABD üslerine ve gemilerine yönelik roket ve füze saldırıları düzenlediği iddiaları gündeme gelmişti.

Uzmanlar, saldırıların kontrollü bir tırmanma stratejisinin parçası olabileceğini değerlendiriyor.

TRUMP: GEMİYE ATEŞ AÇTIK

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada müdahaleyi doğrulayarak, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE TANSİYON ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Son haftalarda ABD’nin İran’a ait askeri hedeflere yönelik operasyonlarını artırdığı, İran’ın ise buna İHA ve füze saldırılarıyla karşılık verdiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeler, küresel enerji piyasaları ve uluslararası güvenlik açısından kritik riskler barındırıyor. Taraflar arasında doğrudan çatışma ihtimalinin artması, uluslararası kamuoyunda endişeleri derinleştiriyor.

Kaynak: Haberler.com