Haberler

Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Aydın Doğan'a 90. yaş kutlaması
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Aydın Doğan, 90. doğum gününü eşi Sema Doğan, kızları ve torunlarıyla birlikte Cannes'da kutladı. Vuslat Doğan Sabancı’nın sosyal medyada paylaştığı gecede duygusal anlar yaşandı. Torunu Yasemin Boyner’in "Kapılarınız her zaman saygıyla açıldı" sözleri dikkat çekerken, gecenin finalinde çalınan "Burası Muştur" türküsüne Aydın Doğan ve torunu Alihan Yalçındağ’ın eşlik etmesi büyük alkış aldı.

İş insanı Aydın Doğan, 90. doğum gününü ailesiyle birlikte doyasıya eğlenerek kutladı. Eşi Sema Doğan, kızları ve torunlarının tam kadro yer aldığı gecede, neşeli ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

KIZINDAN DUYUSAL PAYLAŞIM

Fransa'nın Cannes kentinde toplanan Doğan ailesinin bu mutlu tablosunu, iş insanının kızı Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Kutlamadan kareler yayınlayan Sabancı, paylaşımına “Canımız babamızın 90. yaşını kutlarken…” notunu düşerek babasına olan sevgisini dile getirdi.

TORUNUNDAN ANLAMLI MESAJ: SAYGIYLA AÇILAN KAPILAR

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, Aydın Doğan’ın torunu Yasemin Boyner’in yaptığı duygusal konuşma oldu. Dedesinin hayata karşı duruşuna vurgu yapan Boyner, şu ifadeleri kullandı: “Hayatta birçok insan kapıları güç ve parayla açmaya çalışırken, sizin kapılar her zaman saygıyla açıldı. Çünkü siz hiçbir zaman paraya da güce boyun eğmediniz ve her zaman doğru olanı seçtiniz.”

"BURASI MUŞTUR" TÜRKÜSÜYLE DUYGUSAL FİNAL

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde çalınan "Burası Muştur" türküsü, salondaki duygusal atmosferi zirveye taşıdı. Aydın Doğan türküye eşlik ederken, torunu Alihan Yalçındağ (Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın oğlu) dedesinin yanına gelerek ona eşlik etti. Dede ve torunun birlikte türkü söylediği o anlar, davetlilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Haberler.com
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

Yer altında büyük hazırlık! İran'dan korkutan video

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu

Samsunspor Beşiktaş'ı 5 dakikada darmadağın etti