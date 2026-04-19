1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Serik Spor, Manisa FK'ya 1-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Serik Spor, 1. Lig'e veda eden son takım oldu. Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un da küme düşmesi kesinleşmişti.

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK, 1-0 kazandı.

MANİSA FK TEK GOLLE GALİP

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

SERİK SPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 52'ye yükseltirken, Serik Spor ise 36 puanda kaldı ve 1. Lig'e veda etti. Serik Spor, 1. Lig'e veda eden son takım oldu. Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un da küme düşmesi kesinleşmişti.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Manisa FK, gelecek hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Serik Spor ise Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Haberler.com
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü