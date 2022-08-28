Banaz Haberleri - Banaz Haber - Haberler

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Banaz Haberleri

Banaz haber, Banaz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İzmir haberi: 'Afyon'dan İzmir'e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü' sürüyor

İzmir haberi: "Afyon'dan İzmir'e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü" sürüyor

Banaz - 28.08.2022
Son dakika haber | Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri için aşure hayrı yapıldı

Son dakika haber | Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri için aşure hayrı yapıldı

Banaz - 27.08.2022
İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

Banaz - 24.08.2022
'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

Banaz - 24.08.2022
İzmir haber: İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar

İzmir haber: İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar

Banaz - 22.08.2022
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Banaz - 21.08.2022
Son dakika haberleri... Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Banaz - 21.08.2022
Vali Ergün merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Vali Ergün merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Banaz - 19.08.2022
6 santimle kaçırdığı birincilik rekortmen güllecinin başarısında dönüm noktası oldu

6 santimle kaçırdığı birincilik rekortmen güllecinin başarısında dönüm noktası oldu

Banaz - 14.08.2022
Uşak haber! Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti

Uşak haber! Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti

Banaz - 12.08.2022
Uşak haber | Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

Uşak haber | Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

Banaz - 03.08.2022
Blaundos Antik Kenti gece fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Blaundos Antik Kenti gece fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Banaz - 31.07.2022
Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

Uşak haberi | Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

Banaz - 30.07.2022
Banaz'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Banaz'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Banaz - 28.07.2022

Son dakika haberleri... Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Banaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Banaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Banaz - 26.07.2022
Uşak'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Uşak'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Banaz - 24.07.2022
Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor

Banaz - 20.07.2022
Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla yarışmalara hazırlanıyor

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla yarışmalara hazırlanıyor

Banaz - 19.07.2022
Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Banaz - 17.07.2022
Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Banaz - 17.07.2022
Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu

Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu

Banaz - 15.07.2022
Foça'da Madımak Anması

Foça'da Madımak Anması

Banaz - 03.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Banaz - 16.06.2022
Tırın çarptığı genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Banaz - 14.06.2022
Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Banaz - 14.06.2022
Tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Banaz - 14.06.2022
Tırın çarptığı genç ağır yaralandı

Tırın çarptığı genç ağır yaralandı

Banaz - 14.06.2022
Yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu 100 kovan arı telef oldu

Yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu 100 kovan arı telef oldu

Banaz - 13.06.2022
Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Banaz - 12.06.2022
Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Banaz - 12.06.2022
Sağanak etkili oldu

Sağanak etkili oldu

Banaz - 11.06.2022
Uşak'ta yangın: Dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta yangın: Dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Banaz - 09.06.2022
Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Banaz - 09.06.2022
Banaz'da 'Kadın Olmak' temalı kolaj sergisi düzenlendi

Banaz'da "Kadın Olmak" temalı kolaj sergisi düzenlendi

Banaz - 09.06.2022
CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti

CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Özkan Yalım, Banaz'ı ziyaret etti

Banaz - 06.06.2022
Mmo Başkanı Yunus Yener: 'Her Gün En Az 6 Emekçi Ölüyor'

Mmo Başkanı Yunus Yener: "Her Gün En Az 6 Emekçi Ölüyor"

Banaz - 01.06.2022
Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü

Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü

Banaz - 31.05.2022
Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

Banaz - 31.05.2022
Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

Banaz - 31.05.2022
Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Banaz - 27.05.2022
Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama

Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama

Banaz - 23.05.2022
Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı

Banaz - 23.05.2022
İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

İlçe bazlı teşvik sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

Banaz - 16.05.2022
İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44'e yükseldi

Banaz - 16.05.2022
Otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü hayatı kaybetti

Otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü hayatı kaybetti

Banaz - 13.05.2022
Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Banaz - 13.05.2022
Döne ebe, 16 yıldır annelerin yavrularıyla ilk buluşmasına tanıklık ediyor

Döne ebe, 16 yıldır annelerin yavrularıyla ilk buluşmasına tanıklık ediyor

Banaz - 05.05.2022
(FPV DRONE) - 77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor

(FPV DRONE) - 77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor

Banaz - 04.05.2022
Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı

Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı

Banaz - 26.04.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Banaz - 26.04.2022
CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik

CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik

Banaz - 23.04.2022
Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Banaz - 23.04.2022
Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Banaz - 22.04.2022
Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

Banaz - 21.04.2022
Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı

Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı

Banaz - 21.04.2022
Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı

Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı

Banaz - 17.04.2022
Uşak'ta ağılda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 16 hayvan telef oldu

Uşak'ta ağılda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 16 hayvan telef oldu

Banaz - 13.04.2022
Uşak'ta yanan ahırdaki 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yanan ahırdaki 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Banaz - 13.04.2022
Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

Banaz - 12.04.2022
Uşak'ta orman gönüllülerine eğitim verildi

Uşak'ta orman gönüllülerine eğitim verildi

Banaz - 08.04.2022
Banaz'da çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

Banaz'da çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

Banaz - 06.04.2022
Orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangını kontrol altına alındı

Banaz - 06.04.2022
Orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Banaz - 06.04.2022
Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Banaz - 06.04.2022
Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Banaz - 05.04.2022
73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Banaz - 05.04.2022
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Banaz - 04.04.2022
Banaz'da orman yangını

Banaz'da orman yangını

Banaz - 03.04.2022
Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu

Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu

Banaz - 30.03.2022
Banaz'da Kaymakam Aydemir ile belediye başkanları muhtarlarla bir araya geldi

Banaz'da Kaymakam Aydemir ile belediye başkanları muhtarlarla bir araya geldi

Banaz - 23.03.2022
Banaz'da Dünya Ormancılık Günü etkinliği düzenlendi

Banaz'da Dünya Ormancılık Günü etkinliği düzenlendi

Banaz - 22.03.2022
Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Banaz - 18.03.2022
Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Banaz - 18.03.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Banaz - 16.03.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Banaz - 15.03.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Banaz - 13.03.2022
Kardan dolayı kapalı yollar! 13 Mart BUGÜN ve YARIN hangi yollar kapalı? Karayolları kapalı yollar listesi! Bugün hangi yollar kapalı veya açık?

Kardan dolayı kapalı yollar! 13 Mart BUGÜN ve YARIN hangi yollar kapalı? Karayolları kapalı yollar listesi! Bugün hangi yollar kapalı veya açık?

Banaz - 13.03.2022
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor

Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor

Banaz - 07.03.2022
Ege'deki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Ege'deki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Banaz - 04.03.2022
Banaz'da 250 gram ekmek 3 lira oldu

Banaz'da 250 gram ekmek 3 lira oldu

Banaz - 03.03.2022
Uşak - Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

Uşak - Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

Banaz - 03.03.2022
Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Banaz - 02.03.2022
Uşak'ta eğitime kar engeli

Uşak'ta eğitime kar engeli

Banaz - 02.03.2022
Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Banaz - 14.01.2022
Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Banaz - 12.01.2022
Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Eşme nerede? Eşme nereye bağlı? Eşme hangi ilde?

Banaz - 21.04.2022
Uşak İftar Vakti 14 Nisan 2021- Van Uşak Vakti 15 Nisan 2021: Uşak İmsakiye

Uşak İftar Vakti 14 Nisan 2021- Van Uşak Vakti 15 Nisan 2021: Uşak İmsakiye

Banaz - 15.04.2021

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