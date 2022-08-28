Banaz Haberleri - Banaz Haber - Haberler

Banaz Haberleri
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Son dakika haber | Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri için aşure hayrı yapıldı
İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti
6 santimle kaçırdığı birincilik rekortmen güllecinin başarısında dönüm noktası oldu
Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama
CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik
Kardan dolayı kapalı yollar! 13 Mart BUGÜN ve YARIN hangi yollar kapalı? Karayolları kapalı yollar listesi! Bugün hangi yollar kapalı veya açık?
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